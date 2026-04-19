Lula da Silva visita la Sagrada Família de Barcelona con su mujer tras la cumbre progresista

Lula da Silva en la jornada del viernes - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha visitado este domingo la basílica de la Sagrada Família de Barcelona con su mujer, Janja, tras la cumbre progresista del viernes y el sábado en la ciudad.

"Un momento de paz, oración y reflexión en un lugar que inspira unidad y esperanza. Salí de Barcelona con la certeza de la importancia de estar juntos, con respeto y solidaridad", informa él mismo vía X.

En el vídeo que adjunta, la pareja reza junta en un banco de la nave central, después admira la fachada del templo y el interior, y firma una dedicatoria en un libro.