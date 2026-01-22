Macias (Comisionat Rodalies) avisa que Govern ha abierto expediente a Renfe por no prestar servicio

Varias personas en la estación de Sants con el servicio de Rodalies suspendido, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha informado que Govern, de la mano de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha abierto un expediente a Renfe por no prestar el servicio de trenes de Rodalies este jueves.

"No lo está prestando, pese a que ayer Adif emitió un certificado garantizando la operatividad y el servicio y la seguridad de todas estas líneas ferroviarias. Como consecuencia de ello, repito, el Govern de la Generalitat hará todo lo posible por intentar restaurar cuanto antes el servicio, instando, tanto a Renfe como a Adif a restablecerlo", ha dicho en declaraciones a los medios.

Macias ha afirmado que Govern ha tildado la situación de intolerable y ha señalado que la Generalitat ha convocado una reunión en la que asistirán Renfe, sus sindicatos, y Adif para poner "cuanto antes punto y final" a esta situación.