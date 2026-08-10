Malpastor y Las Pisadas reciben puntuaciones destacadas en el Rioja Report 2026 de 'Decanter'

Proyecto La Carbonera en La Rioja - FAMILIA TORRES

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Malpastor y Las Pisadas, vinos del proyecto vitivinícola de Família Torres en Rioja Alavesa 'La Carbonera', han obtenido "puntuaciones especialmente relevantes" el Rioja Report 2026 de 'Decanter', una de las publicaciones de referencia internacional del sector, informa la empresa este lunes en un comunicado.

Las Pisadas 2022, vino del municipio de Labastida, ha sido reconocido con 94 puntos, mientras que Malpastor Crianza 2022 y Malpastor Reserva 2020 han recibido 92 y 93 puntos respectivamente.

"Este conjunto de valoraciones refuerza el papel de 'La Carbonera' como uno de los proyectos sólidos de Rioja contemporánea que presenta 'Decanter', caracterizada por una identidad diversa, precisa y en constante evolución", afirman.

Las categorías Vino de Municipio y Viña Singular, introducidas en 2017, se describen en el informe como una "herramienta clave para entender la diversidad interna de la región y reforzar la identidad de la 'marca Rioja' basada en el origen específico de cada vino", en una línea comparable a las jerarquías de origen clásicas de regiones como Borgoña.

"Este reconocimiento de Decanter es especialmente significativo porque pone en valor el trabajo de casi 20 años de Família Torres en Rioja. Desde 2006, hemos ido profundizando nuestro conocimiento de Rioja Alavesa y, en particular, de Labastida, identificando terruños, seleccionando parcelas y afinando cada decisión en el viñedo y en la bodega", explica el enólogo y líder del proyecto de Família Torres en Rioja, Julio Carreter.