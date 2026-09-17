Mando policial resalta que los agentes estaban en peligro durante la protesta del 1-O en la que un hombre perdió un ojo

Roger Español (2i), el presidente de Òmnium Xavier Antich (i), el presidente de la ANC Josep Vila (d) y la directora de Irídia Anaïs Franquesa (2d), a su llegada a la Audiencia de Barcelona, a 16 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de los mandos de los antidisturbios de la Policía Nacional desplegados en Barcelona durante el 1-O para impedir la celebración del referéndum de independencia ha asegurado que se autorizó el lanzamiento de pelotas de goma en la calle Sardenya, donde Roger Español sufrió la mutilación de un ojo, porque existía un "grave riesgo" para la integridad de los agentes.

Así lo ha manifestado este jueves, durante la segunda sesión del juicio a cuatro policías nacionales --un escopetero y tres mandos-- que se en enfrentan a penas de hasta 13 años de prisión tras quedar excluidos de la amnistía por estar acusados de un delito de lesiones con pérdida o inutilidad de un órgano.

Este jueves por la mañana también han declarado agentes que formaron parte del dispositivo policial del 1-O y que fueron desplegados en la escuela Ramon Llull, que había sido habilitada como punto de votación, y, posteriormente, en la calle Sardenya.

Han explicado que los manifestantes protagonizaron una sentada en el cruce entre las calles Sardenya y Diputació para impedir el avance de las furgonetas en las que llevaban las urnas requisadas en la escuela Ramon Llull y que, tras una carga, los allí congregados se dispersaron.

Las furgonetas, acompañadas de agentes a pie, continuaron descendiendo Sardenya hacia Gran Via, siguiendo las indicaciones del helicóptero, pero tras el cruce de Sardenya con Diputació se procedió al lanzamiento de pelotas de goma porque la situación se tornó "insostenible", según ha descrito uno de ellos.

Los testigos han defendido que se empleó la progresión de medios y la proporcionalidad en un escenario que han retratado como hostil y violento, con lanzamiento de objetos e insultos, llegando a percibir un "riesgo extremo".

"HOSTIGAMIENTO"

Han afirmado que había concentradas centenares de personas en ese tramo de calle y que algunas intentaban sobrepasar la línea policial, un hecho que trataban de impedir por todos los medios para evitar que accedieran a los vehículos policiales porque en su interior había armas "con calibre de guerra".

Han descrito que recibieron toda clase de insultos e improperios, como 'perros del Estado', 'asesinos' y 'españolazos de mierda': "A mí se me quedó marcado una de las cosas, que era que nos iban a dejar encerrados, como a la Guardia Civil", ha recordado uno.

También han afirmado que los manifestantes arrojaron "de todo" contra la línea policial, como botellas, piedras, cascotes, vallas o macetas, y que lo hicieron durante su repliegue y hasta que se subieron a las furgonetas para abandonar el lugar, y que algunos de ellos llegaron a tocar las escopetas de los bocacheros.

Han señalado que cuando se dio la orden de retirarse, salieron a la carrera hacia las furgonetas y la gente los siguió, consiguiendo uno de los manifestantes meter una piedra en el último coche, que impactó en la mano de un policía: "El hostigamiento fue hasta el final".

Asimismo, han asegurado que antes de disparar las pelotas de caucho "se dieron tres avisos" por megafonía, instando a los manifestantes a despejar la calle.

SIN IMÁGENES POLICIALES

Por su parte, las acusaciones niegan que en el momento en el que se dispararon las pelotas de goma se estuviesen realizando lanzamientos, en la misma línea de lo que declararon durante la primera sesión del juicio periodistas y vecinos presentes en el lugar de los hechos.

"Se da la casualidad que, precisamente, no tenemos las imágenes policiales de esta situación que ustedes vivieron", ha espetado a un agente el abogado de Roger Español, Benet Salellas.

Además, preguntados si algún agente sufrió lesiones importantes, los policías han respondido que no lo saben, que creen que no o que, pese a recibir múltiples impactos, no resultaron heridos gracias a las protecciones.

PENAS

Los acusados se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel e inhabilitación, a petición de la acusación particular, así como de Òmnium Cultural y de Irídia, que ejercen como acusación popular junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que reclama 12 años de prisión e inhabilitación, según los escritos consultados por Europa Press, por delitos de lesiones graves en concurso con delitos de tortura o contra la integridad moral.

Por su parte, las defensas, al igual que la Fiscalía, solicitan la absolución de los cuatro acusados al considerar que actuaron en cumplimiento de su deber.