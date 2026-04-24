Mango Home abre en Andalucía y prevé superar la decena de tiendas para el hogar en España en 2026

Imagen del interior de la tienda de Mango Home en Granada (Andalucía) - MANGO

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mango ha abierto este viernes una tienda de su línea de hogar, Mango Home, en Granada (Andalucía), la primera en la comunidad autónoma, y tiene el objetivo de superar la decena de tiendas propias de este concepto en España a cierre de 2026, explica la compañía en un comunicado.

Además de la apertura en Andalucía, Mango también prevé abrir las primeras tiendas propias de la línea de hogar en País Vasco, en Bilbao, y en Comunidad Valenciana, en Valencia, además de sumar nuevas tiendas en Madrid, en la capital, Majadahonda y San Sebastián de los Reyes, y Zaragoza.

La directora de Mango Home, Nuria Font, ha reiterado la apuesta de la compañía por la línea de hogar, especialmente tras el "éxito" en la acogida de las primeras tiendas del concepto abiertas el año pasado.

Con una superficie de venta de más de 280 metros cuadrados, la nueva tienda en Granada está ubicada en el centro comercial de Nevada, y emplea a 12 trabajadores.

La línea de hogar, por su parte, opera ya en más de 30 mercados de forma online desde su lanzamiento en 2021, y cuenta con más de 6.000 referencias de todas las categorías y estancias del hogar, e incluye también textil, iluminación, baby and kids, y fragancias.