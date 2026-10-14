La manifestación de los payeses llega a plaza Sant Jaume de Barcelona

Manifestantes durante una concentración de tractores procedentes de distintos puntos de Catalunya ante la Delegación del Gobierno y declaraciones, a 14 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La movilización, convocada por Unió de Pagesos co - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La manifestación del sindicato Unió de Pagesos (UP) por la crisis de la agricultura, con la participación de decenas de tractores que han salido a partir de las 5.00 de este miércoles de puntos de toda Catalunya y con unos 400 manifestantes, ha llegado sobre las 15.20 a la plaza Sant Jaume de Barcelona.

Los vehículos han llegado a la Delegación del Gobierno (en la calle Mallorca) partir de las 12.30, y han avanzado hacia la Conselleria de Agricultura (en la Gran Via entre la calle Balmes y la rambla de Catalunya) donde han quemado varias ruedas de paja.

Los payeses han aparcado los tractores en la Via Laietana y han continuado la marcha a pie hasta la plaza Sant Jaume, donde representantes del sindicato han hecho una intervención.

Pese a la oferta inicial de la Generalitat de recibir a representantes de UP en el Palau de la Generalitat, finalmente la reunión no se producirá este miércoles y ambas partes negociarán durante los próximos días y semanas, han informado fuentes del sindicato a Europa Press.

'SENSE PAGESIA, NI PAÍS NI FUTUR'

La manifestación ha tenido como lema 'Sense pagesia, ni país ni futur', los manifestantes han llevado pancartas con lemas como 'Pagesia o foc' o 'El poble mana, el govern obeeix' y se han detonado tracas.

La coordinadora nacional de UP, Raquel Serrat, ha reclamado a las administraciones "medidas estructurales" y no parches para hacer del suyo un sector esencial y estratégico de Catalunya.

"La situación geopolítica que vivimos, también las adversidades climáticas cada vez más extremas y más frecuentes, nos ponen en una situación muy vulnerable, no solo a la payesía, sino a toda la sociedad", ha afirmado la coordinadora.

REIVINDICACIONES

El sindicato ha hecho llegar sus reivindicaciones al Gobierno y al Govern, entre las que se encuentran una ayuda económica de emergencia para los afectados por situaciones climáticas de 17.000 euros para las explotaciones agrarias profesionales que tengan al menos una unidad de trabajo agrario (UTA).

UP pide medidas para paliar el encarecimiento de los costes como consecuencia de las guerras, combatir la competencia que consideran desleal del exterior, las alteraciones en la producción derivadas del cambio climático y las enfermedades ganaderas, entre otras reclamaciones.