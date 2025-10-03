Manifestantes por Palestina piden no levantar la acampada en Barcelona ante la presencia de Mossos

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de manifestantes han pedido ante centenares de personas que no se vayan de la zona de acampada en la plaza de la Carbonera de Barcelona, y han anunciado que "no levantarán" el campamento a pesar de la presencia de la Brigada Móvil (Brimo) de los Mossos d'Esquadra.
"A la flotilla la han detenido, pero no podrán con nosotras. Es importante que aguantemos las cargas policiales. ¡Que la represión no nos detenga!", ha pronunciado con un megáfono una de las organizadoras de la acampada.
Además, ha dicho a los manifestantes que hay un punto sanitario para atender cualquier urgencia, así como cena popular para todo aquel que se quede a pasar la noche.
De momento, los Mossos no han cargado contra los manifestantes, algunos de ellos sentados en el suelo ante la barrera policial, pero han disuadido a la multitud cerca de las 20.20 con gas lacrimógeno.
La manifestación, con la participación de unas 2.000 personas, según la Guardia Urbana, ha finalizado su recorrido en la zona de las Drassanes de Barcelona tras haberse iniciado a las 18.45 en plaza Urquinaona.