Manifestantes de la protesta por el "boicot a Israel" en Barcelona cortan la Ronda Litoral

Varias personas sostienen una pancarta durante una manifestación a favor de Palestina, a 3 de octubre de 2025, en Barcelona (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Manifestantes de la protesta que pide el "boicot a Israel" han cortado este viernes sobre las 19.40 horas la Ronda Litoral de Barcelona.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el Servei Català de Trànsit (STC) ha detallado que están cortadas las salidas 21 en dirección Trinitat y 23 en sentido Llobregat.

La manifestación ha salido de la plaza Urquinaona sobre las 18.30 horas y se dirige hacia la plaza Carbonera, donde unas 150 personas han acampado para reclamar el "fin del genocidio" en Gaza y la liberación de los activistas detenidos de la Global Sumud Flotilla.