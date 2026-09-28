Manifestantes por la vivienda cortan la Diagonal de Barcelona a la altura del Palau de Congressos

Manifestación en favor de la vivienda ante el Palau de Congressos de Catalunya - KIKE RINCÓN-EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas han cortado este lunes por la tarde la avenida Diagonal de Barcelona en el marco de la concentración convocada frente al Palau de Congressos de Catalunya, donde el presidente Pedro Sánchez interviene en un acto, para exigir la renovación automática de los contratos de alquiler y el freno a los desahucios de personas vulnerables.

Los manifestantes han cortado el trafico sobre las 19.10 horas y, entre otras proclamas, llaman a la ciudadanía a sumarse a una huelga general para "blindar" los derechos del acceso a la vivienda, que según ellos ven en riesgo por la especulación y los fondos buitre.

También han recordado a Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada la semana pasada en Madrid, y han cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez: "¿Donde está el gobierno progresista?".

La concentración se enmarca en la visita de Sánchez a los IV Premios de La Vanguardia en el Palau de Congressos, altamente blindado por furgonetas de orden público de los Mossos d'Esquadra.

La protesta la ha convocado el Sindicat de Llogateres y el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, aunque también se han sumado otras entidades como la Plataforma Antidesahucios.