Se mantiene el cierre de 9 espacios naturales en Catalunya para este lunes por riesgo de incendios

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat mantiene para este lunes la alerta del plan Infocat por el peligro extremo de incendios en algunos puntos de Catalunya y el cierre de 9 espacios naturales, ante las previsiones climáticas.

Los espacios naturales afectados son el Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec d'Ares y Mont-roig, ha informado la Conselleria de Interior este domingo, en el que ha pedido mucha prudencia y, en caso de ver fuego o humo, llamar al 112.

El mapa de predicción de peligro de incendio forestal de la Conselleria de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación, indica para este lunes una ligera mejora respecto al domingo, día del mayor pico de riesgo de incendios del verano.

Agents Rurals prevé que este lunes se reduzca ligeramente el número de municipios afectados por el nivel 4 del Pla Alfa por peligro extremo de incendio forestal, con un total de 116 municipios de 13 comarcas de Catalunya.

También se reduce el número de municipios en nivel 3 por muy alto peligro de incendio forestal: un total de 93 municipios repartidos en 13 comarcas catalanas.

Ante la excepcionalidad por el elevado riesgo de incendio este domingo, Protecció Civil ha recomendado a los municipios aplazar cualquier actividad con fuego o pirotecnia, también de noche.