Marc Puig (Puig) dice que la empresa "no está en venta" y se reafirma como accionista a largo plazo

Archivo - El presidente de Puig, Marc Puig - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, ha asegurado en su discurso durante la Junta General de Accionistas de la empresa celebrada este viernes que la compañía "no está en venta" y ha reafirmado la voluntad de la familia Puig de ser accionistas a largo plazo, informa la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Puig ha explicado que las conversaciones para una fusión con Estée Lauder "no dieron lugar a una transacción" pero mostraron el reconocimiento que la empresa tiene en el sector.

"La combinación explorada hubiera requerido alinear tres aspectos clave de una posible fusión: la gobernanza, el liderazgo del negocio y las consideraciones económicas que reconocieran correctamente el valor de la compañía y resultaran equitativas para todos los stakeholders", ha explicado.

Ha dicho que la familia se habría mantenido como accionista de la empresa incluso si las conversaciones hubieran sido positivas: "Contamos con un proyecto muy ilusionante a largo plazo, con marcas muy bien posicionadas, un equipo ganador, un balance muy sólido, y una historia de más de 110 años que nos avala".

ALBESA

El ceo de la empresa, José Manuel Albesa, ha explicado --en su primera Junta de Accionistas-- que Puig ha sido "la compañía multimarca de belleza premium con más rápido crecimiento en la industria" en los últimos cinco años.

"No solo estamos creciendo rápidamente, sino que también nos estamos volviendo una compañía más equilibrada, más global y más resiliente", ha enfatizado.

Albesa ha reiterado las expectativas de la empresa para 2026, y ha anunciado que la empresa celebrará su Capital Markets Day el próximo 28 de octubre en Madrid.

Ha avanzado que el futuro de la empresa "pasa por escalar aquello que ya funciona": consolidar las marcas tri-eje, reforzar el segmento Niche, avanzar en perfumería Prestige y posicionarse en Derma.

DIVIDENDO

La Junta General ha aprobado todos los puntos del orden del día, que incluyen la distribución de un dividendo de 0,42159 euros por acción, el 40% del beneficio neto reportado.

Ha dado el visto bueno al nombramiento de Albesa como consejero ejecutivo y de Julie Van Ongevalle como consejera independiente, así como la reelección de Marc Puig (consejero ejecutivo), Nicolas Mirzayantz, Daniel Lalonde, Ángeles García-Poveda, Christine Ann Mei (consejeros independientes) y Jordi Constans, Ioannis Petrides y Rafael Cerezo (otros consejeros externos).

También se ha aprobado la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025 y se ha votado a favor del estado de información no financiera consolidado e información de sostenibilidad.