En marcha un operativo policial contra el 'top manta' en diversos municipios de Tarragona

Un efectivo de la UIP de la Policía Nacional en el operativo contra el 'top manta' - POLICÍA NACIONAL

TARRAGONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional han puesto en marcha este miércoles a primera hora un operativo conjunto contra el 'top manta' en diversos municipios del Camp de Tarragona, informan fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

El objetivo del operativo es desmantelar una organización que presuntamente se dedica a importar, almacenar y distribuir productos falsificados.

Las entradas se están llevando a cabo en diversos puntos de Reus y Salou (Tarragona) y se esperan diversas detenciones.