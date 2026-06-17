En marcha un operativo policial contra el 'top manta' en diversos municipios de Tarragona

Un efectivo de la UIP de la Policía Nacional en el operativo contra el 'top manta'
Un efectivo de la UIP de la Policía Nacional en el operativo contra el 'top manta' - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 10:30
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TARRAGONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional han puesto en marcha este miércoles a primera hora un operativo conjunto contra el 'top manta' en diversos municipios del Camp de Tarragona, informan fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

El objetivo del operativo es desmantelar una organización que presuntamente se dedica a importar, almacenar y distribuir productos falsificados.

Las entradas se están llevando a cabo en diversos puntos de Reus y Salou (Tarragona) y se esperan diversas detenciones.

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