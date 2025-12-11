Maria Abranches gana el Festival de Fotografía sobre Derechos Humanos y Justicia Global de Barcelona

Archivo - Una imagen del proyecto 'Maria', de Maria Abranches. - MARIA ABRANCHES - Archivo

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fotógrafa portuguesa Maria Abranches ha ganado la edición de 2025 del Festival Internacional de Fotografía sobre Derechos Humanos y Justicia Global de Barcelona por su proyecto 'MARIA'.

'MARIA' explica la historia de Ana Maria, una mujer angoleña cuya vida como trabajadora doméstica y cuidadora "refleja la de tantas otras", y cuya trayectoria ilumina las aportaciones silenciosas pero esenciales que estas mujeres hacen a la vida cotidiana, explica la Generalitat en un comunicado de este jueves.

El Palau Robert de Barcelona acoge, desde este miércoles, una exposición con una selección de los trabajos ganadores de las ediciones anteriores del festival, que este año celebra su 5 aniversario.