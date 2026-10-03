María José Viera-Gallo narra en 'Tú también eres extraña' el exilio "desprovisto de épica política"

La escritora antes de la entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora chilena María José Viera-Gallo acaba de publicar 'Tú también eres extraña' (Anagrama), una novela en la que narra su infancia en Roma (donde su familia se estableció huyendo de Pinochet) en la que retrata el exilio "doméstico, desprovisto de épica política".

En una entrevista con Europa Press, ha explicado que aunque la novela no es una crónica autobiográfica, y hay elementos de autoficción, su objetivo era no mentir ni exagerar: "Casi todo es real, verdadero. Ahí donde el recuerdo se esfuma entra la reconstrucción de la narradora. Pero es como apuntar a que eso debió ser así".

"El libro es una manera de devolverle la palabra a un momento, a un pasado que no la tenía, por lo menos. Es un álbum familiar, como los fotos que no sacamos", ha apuntado.

La familia de Viera-Gallo tuvo que exiliarse a Italia en 1973, donde vivieron hasta que ella tenía 14 años, y señala que ahora, al ser madre, ha ido reconectando con ese periodo: "Cuando una es madre, vuelve a ser hija".

CONTRADICCIÓN Y "EXTRAÑAMIENTO"

La "mirada del otro" aparece de forma recurrente en el libro, en particular durante la infancia en Italia, en la que los niños le preguntan de forma abierta y directa, incluso violenta, por el ámbito familiar.

"Los niños son inquisidores. Hacen preguntas directas, y eso me llamó la atención. La idea de que alguien pueda llegar y preguntar cosas. Por qué esto, por qué lo otro... Los niños no tienen filtro", relata, añadiendo que el libro estuvo a punto de llamarse 'Las preguntas'.

Para la autora vivir en el exilio supuso una "contradicción" al sentirse distinta y extraña en Italia, por un lado, pero tener sentir que tiene que dar las gracias porque, al menos, su familia está viva.

Asimismo, quienes pudieron exiliarse, a veces, eran vistos al volver Chile como unos privilegiados: "Cuando yo regresé me hacían sentir culpable de algo que no sabía lo que era".

"Una vida no es una sola vida, son muchas vidas. Hay muchas vidas en una vida. Lo que yo sí quería retratar eran pedazos de esa vida marcadas justamente por el extrañamiento, por lo de sentirse un poco fuera", ha sintetizado.

MEZCLA CULTURAL

La vida de la autora, como la de muchos 'hijos del exilio', está marcada por la mezcla de culturas: Viera-Gallo admite que todavía lee con más facilidad en italiano, pero que a la vez siente que lo tiene olvidado, y su hermana pequeña, nacida y criada en Roma, no tiene el español como lengua materna, por lo que también defiende "desmitificar" el bilingüismo.

En el libro juega también un papel destacado la comida y la música: "Querían crear una manera de mantener la cultura, el origen la nación".

EL EXILIO FEMENINO

Explica que durante el exilio su madre, autodeclarada feminista, se reía con sus amigas del "lugar secundario" que tenían las mujeres en el exilio y terminaba hablando poco en las reuniones.

"Es muy fácil contar la épica de mi padre y sus amigos en su lucha por recuperar la democracia y todo lo que hicieron. Pero me interesaba más narrar lo doméstico, mi madre en la casa. Eso es el exilio femenino, doméstico, desprovisto de épica política", ha asegurado.