María Pozuelo (Podem), abierta a futuras alianzas electorales si no implica "diluir" el proyecto

Apuesta por consultar a la militancia sobre posibles coaliciones en las municipales de 2027

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a coordinadora autonómica de Podem Catalunya y exsecretaria de organización del partido, María Pozuelo, ha asegurado que, si gana las primarias del partido cuyo resultado se sabrá el sábado, está abierta a dialogar sobre futuras alianzas electorales "siempre que no implique sacrificar la autonomía política ni diluir" el proyecto.

"Quizás en demasiadas ocasiones nos hemos visto diluidos en esos acuerdos anteriores", ha lamentado en declaraciones a Europa Press, tras lo que ha defendido que Podem Catalunya ha actuado con mucha más generosidad de la que ha recibido de sus socios, en alusión a los Comuns.

Ha sostenido que esa generosidad "fue respondida en demasiadas ocasiones con las lógicas propias de los partidos tradicionales, que tienden a convertirse en fines en sí mismos", tras lo que ha afirmado que no olvidarán la expulsión --textualmente-- de concejalas de los grupos municipales de Sant Joan Despí y Sant Boi de Llobregat (Barcelona) por parte de los Comuns.

Pozuelo ha afirmado que trabajará para que Podem vuelva a tener representación en el Parlament catalán, ya que considera que hay una parte de la sociedad catalana que se siente huérfana y sin representación institucional, y ha destacado que, "para no cometer los mismos errores", su formación debe tener voz propia, sin injerencias externas, en sus palabras.

COHERENCIA POLÍTICA

Si ella lidera Podem Catalunya, se ha comprometido a que no haya pactos electorales bajo la lógica de cálculos numéricos, y ha subrayado que esto no debe prevalecer sobre la coherencia política: "El 'malmenorismo' nosotras no lo vemos compatible con nuestro proyecto".

De cara a las elecciones municipales de 2027, Pozuelo se ha mostrado partidaria de consultar a la militancia de cada municipio para decidir si presentarse en solitario o en coalición, y ha definido como "poco probable" que haya un acuerdo general para presentarse conjuntamente a todos los Ayuntamientos, aunque ha insistido en que respetará lo que decidan los militantes.

Ante unas eventuales elecciones autonómicas, la candidata morada ha apostado por no limitarse "a pactos solamente con determinadas formaciones", y ha defendido buscar acuerdos más amplios que incluyan a los movimientos sociales.

Ha destacado que está abierta a dialogar "con otros partidos de izquierdas, no solamente con Comuns", y ha reiterado en que Podem intentará consolidarse y tener una voz propia con el objetivo de conseguir volver a tener representación en la Cámara catalana.