Marín asegura que Illa "sabrá encontrar complicidades" con el municipalismo

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa socialista de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha confiado en que el candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, "sabrá encontrar las complicidades" con el municipalismo y aprovechar las oportunidades.

Lo ha dicho en un acto telemático de campaña sobre el municipalismo junto Illa, el primer teniente de alcalde de Barcelona y Secretario de Política Municipal del PSC, Jaume Collboni, y otros representantes del municipalismo socialista.

Marín ha defendido que el PSC es un partido que cree en el municipalismo y que no ha fallado en el momento de priorizar recursos para la ciudadanía y "suplir aquello que la Generalitat no hacía", y ha destacado que el Gobierno central ha estado al lado de las personas y ha incidido en que no siempre ha sido así.

"Hemos estado muy solos", ha lamentado, y ha puesto en valor el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Diputación de Barcelona a los ayuntamientos, y ha subrayado que es necesario trabajar desde el consenso social, político e institucional.

En la misma línea, Collboni ha acusado a la Generalitat de no corresponsabilizarse con los ayuntamientos en la gestión de la crisis de la Covid-19 y le ha reprochado que haya destinado en torno de 100 millones de euros a todos los consistorios catalanes, que supone 17 euros por ciudadano y año, ha dicho: "No es razonable, no tiene ningún sentido".