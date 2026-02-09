Mario Casas gana el Premi Gaudí a mejor actor protagonista por 'Molt lluny'

El actor Mario Casas - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El actor Mario Casas ha ganado el Premi Gaudí a mejor actor protagonista por su papel en 'Molt lluny', en la que interpreta a un joven que decide quedarse en Holanda buscando una oportunidad de trabajo.
Se ha impuesto en la categoría a Alvaro Cervantes por 'Esmorza amb mi', Manolo Solo por 'Una quinta portuguesa' y Sergi López por 'Sirat'.
Casas ha agradecido a Gerard Oms por confiar en él y poder contar su historia, y ha agradecido a su "segunda casa" Barcelona por verle crecer, acompañarlo y quererlo.