Marisol Shculz, Medalla de Oro de Barcelona: "La Nova Cançó me hizo conocer el poder de la cultura"

El alcalde de Barcelona ha entregado la Medalla de Oro al Mérito Cultural de la ciudad a la editora mexicana Marisol Schulz. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La editora mexicana y directora general de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), Marisol Schulz, ha sido distinguida este miércoles con la Medalla de Oro al Mérito Cultural de Barcelona, en una ceremonia en el Saló de Cent del Ayuntamiento en la que expresado: "La Nova Cançó me hizo conocer el poder de la cultura frente a la barbarie".

"Lluís Llach se alojó en nuestra casa de México cuando vino a hacer sus conciertos y conocerle fue una lección de vida", ha explicado en el acto, que ha presidido el alcalde Jaume Collboni, y en el que también ha participado el escritor mexicano Jordi Soler.

Ha recordado que es hija y nieta de valencianos por parte de madre, que tuvieron que abandonar España con la llegada del franquismo, y que México les acogió, un hecho que la vinculó con la lengua catalana desde pequeña y que la llevó con 14 años a Barcelona por primera vez junto a su abuela.

En este sentido, ha añadido que escuchaba a su familia hablar en catalán en casa y que poco a poco fue entendiéndolo, hasta que para ella dejó de ser una lengua del ámbito familiar para verla como una lengua "con la que defenderse de la dictadura".

COLLBONI

En su intervención, Collboni ha afirmado que Schulz es una de las mujeres "más influentes de la cultura latinoamericana y líder indiscutible del mundo del libro".

"La participación de Barcelona en la FIL no fue una invitación, fue un regalo. Gracias a ello fuimos a México con nuestra potencia literaria y editorial para defender que las sociedades que defienden la cultura son las que avanzan", ha celebrado.

Ha concluido que con la entrega de la medalla intentan devolverle el amor y el afecto que les han dispensando sus "amigos de Guadalajara" y que la editora fue la mejor aliada para promocionar la ciudad.

Por último, Soler ha valorado que el galardón "certifica el corazón del trabajo de Marisol, que es hacer feliz a los lectores", a la vez que ha asegurado que los libros han sido omnipresentes en la vida de Schulz.

Los grupos municipales de PSC, Junts, BComú y ERC acordaron el pasado 1 de diciembre otorgarle el reconocimiento durante la celebración de la FIL en Guadalajara, en la que Barcelona fue la ciudad invitada de honor.