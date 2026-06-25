Marta Pazos abre el Grec con 'L'òpera de tres rals' y el color como "estatuto de autonomía"

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dramaturga Marta Pazos, directora escénica de la obra inaugural del Festival Grec de Barcelona, 'L'òpera de tres rals', ha afirmado que la ha abordado con su propio lenguaje en cuanto al color, que le sirve como "estatuto de autonomía".

En un acto con la prensa de este jueves, ha asegurado que es una ópera "para pobres", tal y como la concibió Bertolt Brecht y Kurt Weill, y ha destacado que con ella se reabre el foso del Grec, algo que también le permite homenajear los 50 años del festival.

La obra cuenta con versión en catalán de Marc Rosich y dirección musical de Dani Espasa; con Nao Albet como Macheath, y con Eduard Farelo, Miriam Moukhles, Marta Bernal, Júlia Truyol y Roc Bernadí completando el reparto, entre otros.

Ya se había representado en el Festival Grec en 2002, bajo la dirección de Calixto Bieito, y ahora se representará del 29 de junio al 1 de julio en el Grec, y del 17 de septiembre al 11 de octubre en el Teatre Lliure de Montjuïc.

CONEXIÓN CON CATALUNYA

Ha destacado también que este año ha sentido una conexión "muy fuerte" con Catalunya, ya que también ha dirigido la escenografía de 'La nozze di Figaro' en el Gran Teatre del Liceu, y ha agradecido haber podido estudiar su cultura y forma de hacer.

"Sois gente profundamente generosa, con un sentimiento de comunidad y cooperación muy grande. La cultura está muy arraigada en esto, y es muy impresionante verlo de fuera", ha apuntado la directora, que asegura sentirse también muy honrada de ser la encargada de abrir esta 50 edición.

MÚSICA Y TEXTO

Por su parte, Espasa ha señalado que la música ocupa un tercio de la obra, por lo que había que contar con "grandes intérpretes de texto", si bien matiza que todos tenían --o han ido adquiriendo-- herramientas suficientes para el canto.

Ha destacado también la reapertura del foso, que tendrá a 10 músicos que probaron este miércoles el espacio por primera vez con "buenísimas" sensaciones, según Espasa, que añade también que trabajar con Pazos fue un flechazo a primera vista.

DE POBRES PARA POBRES

Nao Albet ha destacado que se trata de una ópera de pobres para pobres, tal y como decía el propio Brecht, y ha celebrado que sea Pazos quien dirige el espectáculo inaugural del 50 aniversario del Grec: "Es una artista de una calidad que hace justicia a cómo la ciudad intenta tomarse el teatro".

Miriam Mouhkles ha relatado que durante todo el proceso han estado bien acompañados y han sido una 'piña'; reconoce que "asusta" un poco, pero asegura que ahora que se acerca la fecha tienen muchas ganas de enseñar la obra.

Por su parte, Eduard Farelo ha remarcado el carácter de sátira de 'L'òpera dels tres rals', así como su mensaje antifascista y anticapitalista, y ha reivindicado su vigencia: "No es un ejercicio de paleontología, al espectador le resonarán muchísimas cosas".

Marta Bernal ha agradecido la confianza a Pazos y al equipo así como la "libertad" que le han dado y la forma de trabajar.