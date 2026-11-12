Martí (Junts) apoya la compra del Centre de la Vila de Barcelona y pide un calendario para recuperarlo

Archivo - El portavoz del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato a las municipales de 2027, Jordi Martí, ha celebrado el acuerdo para que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) compre el Centre de la Vila y ha reclamado que ahora se concrete un calendario de actuaciones para recuperar la actividad en el espacio.

"Es una excelente noticia que pone fin a años de dejadez y de inacción ante la degradación progresiva de un espacio que tenía que ser el corazón comercial y social del barrio de la Vila Olímpica", ha sostenido en un comunicado este jueves.

Martí ha pedido de forma urgente que se haga una intervención específica en la planta -3 del aparcamiento que "se encuentra en un estado absolutamente impropio de una instalación de estas características".