Martínez (PSOE) cree que Argüello (CEE) habla "desde las tripas y con muy poquita reflexión"

El president de la Generalitat, Salvador Illa (i), y el portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez (d), durante la celebración del encuentro institucional y posterior atención a los medios de comunicación, a 10 de julio de 2026, e - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León (PSOECyL), Carlos Martínez, ha respondido al presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, después de que este hablara de una banda de ladrones en el Estado, aunque ha negado después que la acusación se refiriera al Gobierno: "Hay manifestaciones públicas que se hacen desde las tripas y con muy poquita reflexión".

En declaraciones a los medios este viernes tras reunirse en el Palau de la Generalitat con el presidente de Catalunya, Salvador Illa, ha considerado que estas declaraciones de Argüello se hacen "desde la absoluta ignorancia y con unos intereses de tinte partidista" que solo buscan menoscabar la confianza ciudadana en los responsables políticos.

Ha afirmado que los casos de corrupción deterioran la democracia, pero que declaraciones como las de Argüello no ayudan porque generalizan y empañan la vida pública: "Tan mala es la corrupción como esos excesos verbales que ha tenido el señor Argüello".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Martínez ha explicado que ha podido abordar en la reunión con el presidente catalán distintas cuestiones de interés común, y que tiene la intención de aplicar en Castilla y León el 'método Illa': "Ese método en el que a través del diálogo se consigue que un partido político desarrolle una estrategia política que resuelve los problemas que tiene la ciudadanía".

También han centrado parte de su conversación en el modelo de financiación autonómico propuesto por el Gobierno y pactado con el Govern y ERC, y que cree que debe modificarse: "La música suena bien, el resultado final nos parece absolutamente injusto e insuficiente para Castilla y León".

A pesar de que el Gobierno cuente con suficiente mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha sostenido que no puede darse el debate por cerrado: "Nadie puede inhibirse de esta negociación que hoy se abre. No caigamos en la trampa de que esto está cerrado", ha expresado.

Ha criticado que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha inhibido de este debate y no ha planteado ninguna propuesta alternativa de financiación, y ha explicado que la próxima semana el PSOECyL presentará su propio modelo.

Su planteamiento, ha dicho, pasa por rehacer los cálculos incluyendo un fondo de cohesión territorial que tenga en cuenta elementos como la dispersión y el diferente coste de prestación de los servicios públicos en función de cada comunidad autónoma, un fondo climático de protección del patrimonio natural y medidas para evitar el 'dumping fiscal'.