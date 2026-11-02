Más de 11.000 personas participan en talleres de Fundación La Caixa para cuidadores de familiares

Programa para cuidadores de la Fundación La Caixa - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 11.000 personas han participado en los más de 2.800 talleres presenciales y en línea de la Fundación La Caixa para ofrecer acompañamiento y guía a personas que se encuentran en una situación sobrevenida de cuidados a un familiar.

La Fundación La Caixa creó en 2018 la Escuela de Cuidadores con este objetivo ante una población cada vez más envejecida y un creciente aumento de la esperanza de vida y en la que los cuidados se erigen como uno de los retos, informa este lunes la entidad en un comunicado.

Una de ellas es Ana, que desde hace años cuida de su madre con demencia, y su marido, con una discapacidad física: "Lo más importante es que ahora estoy en paz conmigo misma", después de superar una época de angustia y soledad.

El estrés, el cansancio o la ansiedad son síntomas reconocidos por personas que tienen cuidado de un familiar o ser querido, ha remarcado la fundación.

DETERIORO DE LA SALUD

El catedrático de Psicología Clínica de la Universidad Rey Juan Carlos y colaborador del programa de Gente Mayor de la fundación, Andrés Losada, ha destacado conceptos como el duelo anticipado, la terapia de aceptación y compromiso Y la soledad.

"Las personas cuidadoras pueden llegar a perder facultades cognitivas o que su salud se deteriore y, si van perdiendo recursos y capacidad para hacer las cosas, se acaban agotando", ha subrayado el catedrático.

En España hay oficialmente más de 104.000 cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia: más del 87% son mujeres y más del 60% supera los 50 años, según datos de junio de 2026 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.