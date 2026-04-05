Más de 156.000 vehículos vuelven a Barcelona hasta las 19 del domingo, el 26,5% de los previstos

Archivo - Tráfico en la AP-7 (Archivo) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

156.435 vehículos han vuelto al área metropolitana de Barcelona entre las 12 y las 19 de este domingo, el 26,5% de los 590.000 previstos, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Se prevé que todos estos vehículos vuelvan desde este domingo y especialmente el lunes de Pascua, durante la segunda fase del dispositivo de tráfico en las carreteras catalanas por Semana Santa

Entre el jueves y el viernes pasados, se calcula que 560.000 vehículos salieron del área de Barcelona.