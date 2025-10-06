Más de 250 bibliotecas participarán en la Supernit de les Biblioteques el 14 de noviembre

La presentación de la Supernit de les Bibliotques de este lunes. - CONSELLERIA DE CULTURA

Hernández dice que es una "cita imprescindible para miles de familias"

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 277 bibliotecas de toda Catalunya participarán en la Supernit de les Biblioteques, que se celebrará la noche del 14 de noviembre y que busca promover la lectura y las bibliotecas públicas entre el público infantil.

Así lo ha anunciado la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, en un acto en el que también han asistido la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, y centenares de bibliotecarios, informa Cultura en un comunicado de este lunes.

Hernández ha destacado que la Supernit se ha convertido "en una cita imprescindible para miles de familias", y ha dicho que es, textualmente, una excelente muestra de la suma de sinergías entre estructuras potentes de Catalunya como las bibliotecas, 3Cat y la Conselleria de Cultura.

Ha destacado también el papel de los bibliotecarios y su compromiso para hacer de las bibliotecas "espacios de conocimiento e igualdad, espacios abiertos a todo el mundo, sin distinciones".

La Supernit está organizada por 3Cat y la Conselleria de Cultura con la colaboración de la Diputación de Barcelona, la Diputación de Girona, el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona y las bibliotecas públicas municipales.

'RÀNDOM', HILO CONDUCTOR

El hilo conductor será el programa 'Ràndom', presentado por David Its Me y Maria Bouabdellah, con la participación de "todas las caras conocidas del Super3".

Los niños deberán "sumar energía" mediante retos varios para despertar el personaje ficticio de La Guardiana de las Historias, protagonista de la trama audiovisual, lo que se podrá seguir en directo por el Super3.

Las inscripciones se abrirán a partir del 13 de octubre en las bibliotecas participantes, con plazas limitadas a la capacidad de cada equipamiento.