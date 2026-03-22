Más de 500 personas acuden a la marcha por la paz de Fundesplai en el Baix Llobregat (Barcelona)

Imagen de la marcha por la paz organizada por Fundesplai - FUNDESPLAI

BARCELONA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 personas y 17 entidades han participado este domingo en la marcha por la paz en el Baix Llobregat (Barcelona), según ha informado la entidad convocante, Fundesplai, en un comunicado.

La iniciativa ha sido una llamada para movilizar a la ciudadanía contra el crecimiento del "clima bélico" y la difusión de discursos de odio, por lo que se han organizado caminatas populares desde L'Hospitalet, El Prat de Llobregat, Martorell y Pallejà (Barcelona), que han confluido en la plaza del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), donde se ha hecho el acto de clausura.

Los jóvenes Basit Sawari, de la organización Ponts per la Pau, y Alba Cepero, del esplai Tricicle, han leído un manifiesto en el que han pedido una sociedad donde todos los derechos humanos estén garantizados y han reivindicado un "planeta sin contaminación, sostenible y saludable donde todos tengan las mismas oportunidades".

Las personas que han participado en la marcha han llevado ropa blanca como señal de paz y han podido elegir diferentes recorridos según el punto de salida, con puntos de avituallamiento y descanso en el recorrido.

Entre todos los recorridos han portado 30 banderolas como símbolo de los conflictos abiertos en el mundo actualmente.