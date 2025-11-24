Más de 500.000 niños y jóvenes catalanes participaron en verano en actividades de ocio educativo

Archivo - Varias niñas con mochilas, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Un total de 507.042 niños y jóvenes participaron este verano en alguna de las 9.959 actividades de ocio educativo organizadas en Catalunya y notificadas a la Direcció General de Joventut de la Generalitat.

Las actividades que más se han organizado son los casales de vacaciones (5.392), seguidos de los casales deportivos (2.005) y las colonias (1.045), informa la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat este lunes en un comunicado.

También se han organizado 515 rutas (un 57% más que el año pasado) y 14 rutas deportivas (14 más que en 2024).

Los campos de trabajo que se organizan en Catalunya también se han incrementado: han habido 100 con 2.120 participantes (200 más que el año pasado) y 550 jóvenes catalanes se han apuntado a hacer alguno en el extranjero.

Por territorios, en Barcelona se han organizado 5.460 actividades; en Girona, 2.067; en Lleida, 1.321; en Tarragona, 833; y en Terres de l'Ebre, 278.

La Direcció General de Joventut ha visitado y valorado 1.111 actividades y, de ellas, un 85,1% han recibido buena nota, mientras que un 9,6% han recibido una calificación de regular y un 5,3% mala valoración.