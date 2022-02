Mas defiende el proyecto europeo para Catalunya "pese a todas las incomprensiones"

Encontró "indiferencia, en el mejor de los casos" ante la situación política en Catalunya

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha defendido este lunes que la evolución del proyecto europeo es el camino natural para Catalunya, "pese a todas las incomprensiones respecto a hechos que suceden" en ella.

"La propia evolución del proyecto es nuestro camino natural, es la casa común, es nuestra casa grande. Y es donde nos tenemos que hacer un sitio", ha dicho en la clausura del ciclo 'Escolta, Europa', en el que también han participado los expresidentes del Govern Jordi Pujol, José Montilla --a través de un vídeo--, Carles Puigdemont --en videoconferencia-- y Quim Torra.

"Pese a todas las carencias que observamos en la construcción europea, pese a todas sus debilidades, pese a todas las incomprensiones respecto a hechos que suceden" en Catalunya, Mas ha defendido el proyecto europeo, en un ciclo organizado por la Conselleria de Acción Exterior en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (Cofoe).

El expresidente de la Generalitat cree que el proyecto europeo es como la salud y sólo se valora cuando no se tiene o se pierde: "Pese a todo, valoraríamos mucho más el proyecto europeo, que es nuestro camino, si algún día, que espero que no sea así, no lo tuviésemos o lo perdiéramos".

"CARAS MÁS ANTIPÁTICAS" DE LA UE

Ha destacado que durante su Presidencia conoció las "caras más antipáticas de la UE", por las políticas de austeridad ante la crisis financiera de 2008, que ha dicho que en Catalunya se materializaron en medidas que después se conocieron como 'recortes', cuando respondían a políticas europeas.

Ha afirmado que, siendo presidente, también experimentó la "indiferencia, en el mejor de los casos, de determinados estamentos europeos" ante la situación política de Catalunya, algo que le podría haber generado frustración pero que no le llevó a ninguna reticencia antieuropeísta, ha asegurado.