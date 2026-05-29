El Máster en Gestión Cultural de UIC Barcelona cumple 25 años con una inserción laboral del 74%

El rector Alfonso Méndiz durante el acto del aniversario - JORDI PLAY-UIC BARCELONA

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Máster Universitario en Gestión Cultural de UIC Barcelona ha celebrado 25 años como "programa pionero con un marcado carácter internacional y un enfoque práctico" y con una inserción laboral del 74%, por encima de la media del sistema universitario catalán, informa este viernes en un comunicado.

El rector, Alfonso Méndiz, ha destacado en el acto de celebración que fue un máster "pionero cuando la gestión cultural aún no ocupaba un lugar consolidado en el ámbito académico", y que pudo parecer arriesgado en su momento pero se ha demostrado innovador.

Este máster ofrece 65 plazas y ha recibido más de 306 solicitudes de admisión para el curso 2025-26, lo que "demuestra el interés de los estudiantes por ampliar sus estudios" en en gestión cultural desde un punto de vista práctico y con la oportunidad de colaborar en instituciones reconocidas.

Además, estos estudios tienen un perfil internacional, con 63 estudiantes de 30 nacionalidades en el presente curso, y para dar respuesta a esta demanda de alumnado extranjero, el programa académico de imparte también en inglés.

Desde su puesta en marcha en 2001, el programa ha formado a más de 1.009 profesionales de 80 países y se ha consolidad "como el máster en gestión cultural más internacional" de España.

COLABORACIONES CULTURALES

Este máster cuenta con un claustro formado por más de 60 profesionales en activo y expertos del sector; una red de colaboraciónes y "una amplia oferta de prácticas".

UIC Barcelona dispone de 528 convenios activos con instituciones culturales de referencia, empresas, entidades y museos con el objetivo de ofrecer una "experiencia altamente internacional y reforzar la inserción laboral".

Entre las principales alianzas, el programa conecta con instituciones como el Macba, el CCCB, la Fundació Miró, el Gran Teatre del Liceu, el Teatre lliure y la Casa Batlló, así como festivales y plataformas como el Sónar y el Festival Cruïlla.

A nivel internacional, colabora con organismos y universidades como Encatc, Creative Europe, la Boston University y la Chinese University of Hong Kong, entre otras.