El médico de Pujol asegura que el expresidente "no está en condiciones" para ir a la AN en Madrid

Archivo - El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol (d), acompañado de su hijo Oriol Pujol (i) durante el funeral del empresario Carles Vilarrubí, en la parroquia Sant Gervasi, a 30 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El empresari - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El médico personal del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha asegurado que Pujol "no está en condiciones" para ir al juicio en la Audiencia Nacional en Madrid, donde ha sido citado este lunes.

En una entrevista este viernes en Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha asegurado que el expresidente padece enfermedades degenerativas y progresivas, y que se encuentra "estable pero discretamente peor" que hace unos meses.

"Hacerle ir me parece un poco, por decirlo suavemente, muy cruel", y ha añadido que da la impresión de que el tribunal no se fía de los forenses que examinaron a Pujol en Barcelona.

También ha sostenido que Pujol "no está en condiciones de poderse defender y de establecer no solo un relato, porque tiene afectada la memoria, sino de contradicción, de argumentación dialéctica", y ha añadido que hacerle ir a Madrid puede suponer una vulneración de derechos humanos.

Ha detallado que él no está implicado en la preparación del viaje y que es la familia y el abogado de Pujol quienes se están encargando de eso, y ha añadido que la voluntad de su paciente es acudir al juicio.