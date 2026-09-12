El Memorial Democràtic conmemora 50 años de la Marxa de la Llibertat en Montblanc (Tarragona)

Imagen de archivo de la Marxa - CONSELLERIA DE JUSTICIA

TARRAGONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Memorial Democràtic y el Archivo Comarcal de la Conca de Barberà han conmemorado este sábado en Montblanc (Tarragona) 50 años de la Marxa de la Llibertat, una de las movilizaciones "más significativas" de la Transición en los territorios de habla catalana.

El acto ha contado con la participación de Pilar Magrinyà, en representación de los 'marxaires' que participaron en la movilización, y el director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, informa la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat en un comunicado de este sábado.

En el acto, celebrado en el Arxiu Comarcal, se ha inaugurado la exposición 'Marxa de la Llibertat. 50 anys (1976-2026)' y se ha presentado el documental 'Poble català, posa't a caminar. 50 anys de la Marxa de la Llibertat'.

La exposición, comisionariada por el historiador y jefe de contenidos del Memorial Democràtic Josep Calvet, quiere ser una "mirada didáctica y divulgativa de un evento histórico que tuvo un impacto notable en el marco de los inicios del proceso a la transición a la democracia".

MARXA DE LA LLIBERTAT

La Marxa de la Llibertat recorrió los territorios de habla catalana durante el verano de 1976 con el objetivo de reivindicar las libertades democráticas después de la dictadura franquista.

Inspirada en experiencias de movilización no violenta, se convirtió en "una de las expresiones más destacadas de la reivindicación democrática y nacional durante los primeros años de la Transición".