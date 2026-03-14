Menor participa en el foro de derechos de la mujer de la ONU para "reforzar" la agenda feminista

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor - GENERALITAT

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha participado esta semana en la 70 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW70), el principal foro internacional dedicado a la promoción de los derechos de la mujer, donde el Govern ha estado presente para "reforzar" la agenda feminista y la lucha contra la violencia machista, explica en un comunicado este sábado.

La delegación catalana, integrada también por la directora general de Equidad en los Trabajos y Corresponsabilidad, Saray Espejo; el delegado del Govern en Estados Unidos y Canadá, David Andrés Viñas; la secretaria general del Departamento de Unión Europea y Acción Exterior, Lorena Elvira y las directoras generales de Asuntos Multilaterales, Celia Colombo, y de Cooperación al Desarrollo, Andrea Costafreda, han compartido con otros gobiernos y organismos la experiencia catalana en políticas feministas.

Ante el actual contexto internacional el Govern ha expuesto la necesidad de "reforzar los compromisos internacionales en materia de igualdad y de continuar avanzando en políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres".

CATALUNYA COMO "PIONERA"

En el marco de la CSW70, Menor ha intervenido en una mesa redonda internacional organizada por el Gobierno de Mozambique y UNWomen dedicada al análisis de los retos que afrontan los sistemas judiciales, en la que ha explicado la experiencia de Catalunya en el despliegue de un modelo integral de atención a las mujeres en situación de violencia.

En este sentido, ha defendido que la lucha contra estas violencias debe ser prioritaria en las políticas públicas y una responsabilidad compartida entre instituciones y ha destacado que Catalunya ha sido "pionera en el reconocimiento y abordaje de las violencias machistas en el ámbito legislativo".

Además, Menor también ha participado en el acto 'Nombrar para erradicar: conceptualización y marco legal de la violencia vicaria', organizado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno, dedicado al análisis del reconocimiento y abordaje de esta forma de violencia.

LIDERAZGO POLÍTICO FEMENINO

La consellera ha estado presente en el lanzamiento de la Red Iberoamericana de Mujeres Líderes, una iniciativa que promueve la cooperación entre dirigentes políticas e instituciones del espacio iberoamericano con el objetivo de reforzar las presencia de mujeres en espacios de decisión.

Otras sesiones han sido dedicadas al uso de la tecnología para avanzar en derechos de las mujeres y el papel de los gobiernos locales y regionales en la promoción de la agenda feminista, ámbitos en los que Menor ha destacado la importancia de construir alianzas "fuertes y comprometidas".

Por su parte, Elvira ha remarcado que "defender la igualdad no es una causa más, es defender la democracia" ante un contexto actual, apunta, marcado por la regresión de derechos y el aumento de las desigualdades.

ALIANZAS INSTITUCIONALES

La comitiva catalana ha mantenido diversas reuniones bilaterales con representantes de organismos internacionales e instituciones, entre otras con la directora adjunta de Partenariados Estratégicos de ONU Mujeres, Megan Gilgan; la vicepresidenta para la Estrategia de Mujeres y Niñas de la UN Foundation, Michelle Milford; la ministra de Género, Infancia y Acción Social de Mozambique, Ivete Alane y la jefa de política y aprendizaje estratégico de la New York City Comission Gender Equity, Adana Wright.

Por otra parte, el Govern ha organizado una recepción institucional con la comunidad catalana establecida en Nueva York, con las intervenciones de Menor y Elvira, y la delegación catalana también ha estado presente en la recepción organizada por la Representación Permanente de España ante las Naciones Unidas.