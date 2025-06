El Mercat de les Flors programa a Roser López Espinosa y compañías de Francia, Alemania y Corea

Es la última temporada de Àngels Margarit como directora

La temporada 2025-2026 del Mercat de les Flors de Barcelona tendrá una presencia destacada de propuestas de gran formatos, coincidiendo con los 20 años desde que el centro se dedica exclusivamente a la danza, e incluirá nombres como Roser López Espinosa, Aina Alegre (Centro Nacional de Grenoble, Francia), Marina Mascarell (Danish Dance Theatre) y los Ballets de Lorraine (Francia) y Hessen (Alemania), así como la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Corea.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa la directora del Mercat de les Flors, Àngels Margarit, que dejará el cargo en septiembre tras 8 años: ha apuntado que el lema de la temporada --'El Mercat encara'-- hace referencia al cambio de ciclo y dirección y a las obras que "encara" el centro.

GRANDES FORMATOS

El programa de la temporada incluye obras de gran formato como 'Faula', de Roser López Espinosa, la 6 entrega del proyecto 'Cèl·lula'; 'Fugaces', de Aina Alegre, del Centro Coreográfico Nacional de Grenoble (Francia); 'Vórtex', de Humanhood, una coproducción del Mercat junto al Grec, o 'La Quijá', de Paloma Muñoz, de la anterior edición de 'Cèl·lula'.

Asimismo, también se podrá ver el Ballet Nacional de Hessen con una triple propuesta ('Midnight Raga', 'Bouffées', 'I'm Afraid to Forget your Smile'); 'Bloody Moon' y 'Mongrel', de Marina Mascarell (Danish Dance Theatre); 'Jungle', dirigida por Kim Sung-Yong, de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Corea, y al Ballet de Lorraine, que presentará 'Folia' de Marco Da Silva Ferreira y 'Static Shot' de Maud Le Pladec, entre otros.

SOLOS Y PROPUESTAS HÍBRIDAS

En el festival se podrán ver creaciones con protagonismo de bailarines solos, como 'De voz, un cuerpo'; de Leonor Leal; 'Mis Alegrías', de Daniel Rosado; 'Cafè de Copla', de Pol Jiménez; o 'Myco', de Pau Aran, entre otros.

Además, habrá propuestas híbridas de entre varios formatos escénicos, de entre las cuales Margarit ha destacado 'Darkmatter', de Cherish Menzo; 'Entre gravetats', de Laura Vilar Dolç; 'Conspiración', de João Lima, y 'Ra!', de Patricia Caballero.

La directora también ha presentado la programación del "importantísimo" programa Talla Única / Zeroacinc, destinado a niños y familias: a lo largo de 2025-26, se podrán ver 'Gest', de Taiat Dansa; 'Nanuq' de Voël; 'InBalanceIn', de Sònia Gómez; 'Cometa', de Roser López Espinosa, y 'El meu refugi galàctic', de Azkonatoloza, entre muchos otros.

El programa incluye propuestas de danza de proximidad, como 'You Are Not a Ghost' de We Are Novias o 'Eterna' de Andrés Waksman, así como un ciclo dedicado a jóvenes emergentes como Mabel Olea, Mar Garcia y Javi Soler, laSADCUM o María Jurado, entre otros, que llevará el título 'El Mercat no m'ha coproduit encara'.

CAMBIO DE CICLO

Tras 8 años en el cargo, el 15 de septiembre Margarit dejará de ser directora del Mercat: de su trayectoria, ha destacado la búsqueda de la diversidad, el compromiso y la producción propia, y ha dicho que, aunque Catalunya lleva 40 años siendo puntera en términos de danza, aún avanza "con pies de fango".

Asimismo, ha contado que ha intentado cambiar la mirada de la novedad al "conocimiento", expandiendo y profundizando en el conjunto de la creación de los artistas, y brindando al público general la oportunidad de poner en valor y entender las propuestas.

OBRAS EN EL MERCAT

El Mercat, actualmente en obras, seguirá como hasta ahora --con algunas salas cerradas o con actividad reducida-- hasta julio de 2026; en 2027, deberá cerrar todas sus salas, por lo que la programación transcurrirá entre otras salas de la ciudad.

Tras su reapertura, el Mercat no crecerá, pero presentará unas condiciones adaptadas a la normativa actual en términos de accesibilidad y climatización, entre otros.