Mercedes González a Cristina Moreno, nueva jefa de la Guardia Civil en Barcelona: "Eres pionera"

1097736.1.260.149.20260619122941 La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González (D) y a la nueva jefa de la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona, la coronel Cristina Moreno (i) - KIKE RINCÓN -EUROPA PRESS

La coronel se convierte en la primera mujer en dirigir la comandancia

SANT ANDREU DE LA BARCA (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha felicitado y trasladado todo su apoyo a la nueva jefa de la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona, la coronel Cristina Moreno, la primera mujer en ocupar este puesto en Catalunya: "Eres más que una pionera, un referente para las que hay detrás".

Así lo ha manifestado en su discurso este viernes en la comandancia de la Benemérita de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), donde Moreno ha tomado posesión del cargo en acto oficial tras ser nombrada hace siete meses para sustituir al coronel Pedro Antonio Pizarro, jefe de la comandancia desde 2021.

Con 33 años de experiencia en el cuerpo y diversos destinos en A Coruña, Guadalajara, donde dirigió la comandancia, y ahora en Barcelona, Moreno ha jurado cumplir las obligaciones del cargo con lealtad al su Majestad el Rey y guardar la Constitución como normal fundamental del Estado.

El acto lo ha presidido la directora de la Guardia Civil y ha contado con la asistencia del delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto y el alcalde del municipio, Marc Giribet, así como autoridades civiles y militares.

"DURA CARRERA CARGADA DE OBSTÁCULOS"

En su discurso, González se ha dirigido a Moreno y ha reconocido que hasta ahora no ha sido nada fácil tras recorrer una "dura carrera cargada de obstáculos", el primero de ellos ser la primera mujer oficial de la Guardia Civil en una academia masculinizada donde sus compañeros apenas le dirigían la palabra, ha dicho la directora.

"33 años después, rozamos el 12% de presencia femenina en el cuerpo en ámbito nacional", ha afirmado la directora del cuerpo, que ha añadido que en Barcelona la cifra asciende al 15%, si bien ha considerado que no es suficiente y ha abogado porque la Guardia Civil se parezca cada vez más a la sociedad a la que presta servicio.

En este sentido, ha trasladado a Moreno que su experiencia le ayudará a velar por la igualdad de oportunidades de las mujeres que se incorporen al Instituto Armado, y ha instado a impulsar el compañerismo y el trabajo en equipo: "Para ser una buena jefa es imprescindible la empatía, humanidad y comprensión".

"NO SOMOS ALGO AJENO A CATALUNYA"

Mercedes González ha asegurado que la Guardia Civil también es una institución catalana, después de que en 1844 llegaran a Molins de Rei (Barcelona) los primeros 64 efectivos para prestar servicio: "No somos algo ajeno a Catalunya. Hemos sido, somos y queremos seguir siendo su Guardia Civil".

De hecho, ha reconocido el esfuerzo de los 250 efectivos del cuerpo que participaron en el dispositivo de seguridad de la visita del Papa León XIV a Catalunya, que dejó imágenes históricas como la proyección de la Sagrada Familia al mundo y "la emoción de una coronel" despidiendo a León XIV en el aeropuerto.

González ha recordado las palabras del director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en su visita a la comandancia el año pasado: "La seguridad es una de las políticas sociales de mayor relevancia porque permite a la ciudadanía desarrollar sus libertades garantizando una vida digna".

Finalmente, ha reconocido que Barcelona es un destino complejo por su diversidad social, el gran flujo de personas y mercancías, así como los retos específicos que se plantean al contar con diversas infraestructuras críticas.

"DESDE QUE NACÍ SOÑÉ CON EL TRICORNIO"

La coronel Moreno, emocionada durante su primer discurso al frente de la comandancia, ha asegurado no recordar el día en el que decidió ser Guardia Civil: "Supongo que desde que nací soñé con el tricornio".

No obstante, ha explicado que cuando le dijo a su padre que quería serlo, este le respondió que las niñas no podían convertirse en Guardia Civil, si bien lo acabó logrando tras ingresar en la academia y alcanzar la plaza cerca hace 33 años: "Nunca nadie fue tan feliz por algo".

Ha agradecido el apoyo de su familia y de sus amigos en momentos en los que el agotamiento físico y mental le hicieron cuestionarse si era capaz de aguantar tanta presión.

Además, tras pasar por unidades de investigación y operativas, ha reconocido que decidió retirarse como profesora a la escuela de especialización de Valdemoro para poder iniciar el proyecto de tener hijos: "Las mujeres éramos capaces de tenerlo todo, pero no al mismo tiempo".

"ENCONTRARÉIS UN MANDO EXIGENTE"

En la recta final de su discurso, Moreno se ha dirigido a los agentes del cuerpo en catalán para motivarles a seguir siendo los héroes que, en su opinión, una sociedad que tanto les necesita: "Encontraréis un mando exigente en el cumplimiento de nuestras obligaciones, una firme defensora de los derechos de los efectivos que integráis nuestra comandancia".

También se ha puesto a disposición de los ciudadanos de la provincia de Barcelona, así como del resto de cuerpos y fuerzas del Estado para preservar los valores de colaboración, amistad y lealtad de cara a cooperar.

"No olvidéis que somos servidores públicos. Nos debemos al cliente más exigente, que es el ciudadano. Os pido que a pesar de vuestras circunstancias personal o profesionales, dejéis nunca de trabajar con el mismo entusiasmo con el que ingresasteis".