El Meteocat emite un aviso por tiempo violento en la comarca de Les Garrigues (Lleida)

Aviso por tiempo violento en Les Garrigues (Lleida) - METEOCAT

LLEIDA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento en la comarca de Les Garrigues (Lleida) este martes por la tarde, donde el grado de peligro es de 6 sobre 6 por posibilidad de tormentas.

Según un apunte en 'X' recogido por Europa Press, hay posibilidad de que caiga piedra de un diámetro superior a 2 centímetros y se produzcan rachas de viento que superen los 25 m/s.

Está previsto que durante la noche y especialmente la madrugada y mañana del miércoles las precipitaciones se extiendan en todo Catalunya, especialmente en el Baix Penedès (Tarragona), Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat y Vallès Occidental (Barcelona), donde se ha suspendido la actividad educativa.