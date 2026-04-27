El Metro de Barcelona contará con generadores para mover trenes si hay un nuevo apagón

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BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Metro de Barcelona incorporará un sistema de generadores con autonomía ilimitada que suministrarán energía suficiente a toda la red para que los trenes se puedan desplazar hasta la estación más cercana y evitar evacuaciones de pasaje por las vías en caso de un nuevo apagón eléctrico.

Lo ha explicado este lunes Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicado, un día antes de que se cumpla un año del apagón, periodo en el que la compañía explica que ha revisado su estrategia para "reforzar el modelo de seguridad energética y operativa".

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha afirmado que se quiere evitar que la situación de hace un año se repita en el futuro y que han analizado las necesidades que se detectaron ese día, "especialmente en los primeros momentos".

Estos generadores, además de mover los trenes, garantizarán el funcionamiento durante todo un apagón de los sistemas esenciales en las estaciones como la megafonía, comunicación interna, ascensores, salas técnicas y alumbrado.

Ha añadido que el plan también contempla instalar un generador para reforzar la autonomía del Centro de Control de Metro, el cual ya se ha adjudicado y entrará en funcionamiento a lo largo de este año, mientras que el resto de generadores están trabajando en su licitación.