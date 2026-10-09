El Metro de Barcelona para 1 minuto este viernes a las 12 horas por la muerte de Maricarmen Abascal

Archivo - Un tren del Metro de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Metro de Barcelona parará un minuto este viernes a las 12 horas por la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años del barrio madrileño de Retiro desahuciada del piso en el que había vivido 71 años y que se ha convertido en símbolo de la lucha por la vivienda digna.

La iniciativa nace de la representación legal de las personas trabajadoras del Metro, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un mensjae en 'X' recogido por Europa Press.

El Sindicat de Llogateres ha convocado una manifestación este viernes a las 19 horas en Barcelona en recuerdo de Maricarmen Abascal y Olga Matute, la vecina de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se quitó la vida el pasado 7 de septiembre tras ser desahuciada.