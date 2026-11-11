Metro y buses de Barcelona paran hasta las 16.30 tras los servicios mínimos matinales

Carteles de la huelga general junto a la entrada de Sants Estació del Metro de Barcelona - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La red de Metro y la flota de autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han parado su servicio a las 9.30 de este miércoles y no volverán a circular hasta las 16.30, tras finalizar la primera franja de servicios mínimos de la jornada de huelga general.

A las 9.30 se ha iniciado la retirada progresiva de los trenes del Metro, saliendo los últimos convoyes desde los finales de cada línea, informa TMB en un mensaje en X recogido por Europa Press.

Tanto la red del suburbano como la de autobuses permanecerán sin servicio activo hasta las 16.30, momento en que se retomará la circulación del transporte público con los servicios mínimos previstos para la franja de tarde.