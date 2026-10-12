La militancia de la CUP ratifica que no se presentan a las elecciones, por un 68,9% de votos

Archivo - Dani Cornellà y otros diputados de la CUP en el Parlament durante un pleno - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La militancia de la CUP ha ratificado en votación online la decisión del sábado de la Mesa Nacional de no presentarse a las elecciones generales, con un 68,9% de apoyos a esa decisión.

También ha habido un 27,1% de votos contrarios y un 1,6% de abstenciones, han anunciado este lunes en rueda de prensa el secretario general de la CUP, Non Casadevall, y la portavoz, Su Moreno.

El acuerdo tomado por la Mesa Nacional el sábado era que la CUP no impulse una candidatura "en cuanto que actualmente no se dan las condiciones políticas para hacerlo".