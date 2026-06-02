Un millar de docentes se manifiesta en Barcelona contra el preacuerdo educativo

Manifestación de docentes en el centro de Barcelona para reclamar mejoras laborales y contra el preacuerdo este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.000 docentes, según la Guàrdia Urbana, y 8.000, según los sindicatos convocantes, se han manifestado este martes por el centro de Barcelona para reclamar mejoras laborales y en contra del preacuerdo entre la Conselleria de Educación de la Generalitat y los sindicatos Ustec·Stes y Aspepc-Sps.

Con la pancarta 'No a les molles' (No a las migajas) presidiendo la movilización, la manifestación, convocada por CGT, Intersindical y COS, se ha iniciado ante el Palau Robert de Barcelona y ha discurrido por el paseo de Gràcia hasta la calle Diputació donde ha virado para bajar por Pau Claris hasta la plaza Urquinaona, donde se encuentra la sede del Consorci d'Educació de Barcelona.

Durante el recorrido han pasado por la Casa Batlló de Barcelona, donde otros manifestantes han bloqueado durante 4 horas el acceso al monumento, en una acción similar a la que realizaron hace 2 semanas ante la Sagrada Familia.

En la manifestación se han coreado consignas como 'Illa, Illa, Illa, queremos más plantilla', 'Exigimos al Govern, más financiación', 'Estamos hasta los ovarios de tantos formularios', 'Estamos hasta la 'espardenya' de tanta contraseña', 'Niubó escucha, esto es una revuelta' y una versión del tema de Bad Bunny 'Por la mañana café, por la tarde ron, fuera policía de la educación'.

Antes de la manifestación, CGT Ensanyament, Intersindical y COS se han mostrado contrarios al preacuerdo de Educació con el resto de sindicatos, han reclamado una mayor inversión en educación y han abogado por seguir las movilizaciones.

SINDICATOS CONVOCANTES

La portavoz de CGT Ensenyament, Ingrid Chavarría, ha avisado de que los sindicatos "no han salido a la calle solo por el salario", y ha reclamado el 'no' ante la consulta telemática docente, que se celebra hasta el jueves.

"No podemos más. No podemos sostener la educación más", ha dicho Chavarría, quien ha criticado que el preacuerdo con el Govern no incluya la cláusula de garantía salarial, las ratios o mayor presupuesto para Educación.

Ha abogado por continuar y "más ahora que se debaten los Presupuestos", y ha dicho que, tras el éxito del bloqueo de la Casa Batlló, seguirán con acciones que paralicen el turismo.

Por parte de Intersindical, Laia Forns ha subrayado que el ciclo de movilizaciones es histórico, y ha señalado que es necesario seguir movilizándose ante los "parches" del preacuerdo que a su juicio no resuelve problemas.

Ha asegurado que la situación en los centros educativos está "al límite" y ha pedido propuestas concretas para las ratios en las aulas y medidas que blinden la inmersión lingüística.

Desde la COS, Gerard Calvera ha afirmado que "la lucha continúa" y que el preacuerdo no es suficiente, y ha defendido el 'no' en la consulta como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana.

CONSULTA

Un 29,74% de los docentes ha votado ya en la consulta hasta las 15 horas de este martes en la consulta telemática sobre el preacuerdo alcanzado el pasado viernes por la Generalitat y los sindicatos Ustec·Stes y Aspepc·Sps.

El sindicato Ustec·Stes, que ha desconvocado los paros hasta el jueves, ha dicho que si gana el 'no' en la consulta a los docentes --que se prolongará hasta el mediodía del jueves--, apuesta por una huelga indefinida a partir del 8 de junio.