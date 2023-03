El Ministerio del Interior recibe unas 25.000 denuncias por desaparición cada año

La jueza Graziella Moreno asegura que las desapariciones son "un problema mundial que mucha gente desconoce"



El jefe de Servicio del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio del Interior, Marcial Bravo, ha asegurado en una entrevista a Europa Press que cada año hay unas 25.000 denuncias por desaparición en España.

"Esto no quiere decir que haya 25.000 personas desaparecidas, porque un número importante de ellas corresponden a personas reincidentes. Por ejemplo, las 21.500 denuncias del año 2021 corresponden a 14.700 personas diferentes", ha explicado en el marco del Día de los Desaparecidos sin Causa Aparente, el 9 de marzo.

Bravo ha detallado que el 6 de febrero de 2013, por acuerdo del Pleno del Senado, se creó en España la Comisión Especial para estudiar la problemática de las personas desaparecidas sin causa aparente y, en sus conclusiones, se determinó el tratamiento de estos casos.

Hace cinco años se creó el CNDES, que actúa como observatorio de las personas desaparecidas; gestiona las alertas o peticiones de colaboración para la localización de estas personas; coordina campañas de sensibilización y prevención; realiza propuestas de reformas legislativas para mejorar los procedimientos operativos, y supervisa la grabación y registro de los datos alojados en el sistema de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH).

Este centro está compuesto por personal de la Policía Nacional, Guardia Civil y del cuerpo General Administrativo de la Administración General del Estado, que se organizan a través de cuatro departamentos coordinados por un jefe de servicio: el departamento de normativa y formación, el de atención a las familias, el tecnológico y el de calidad del dato e identificación.

DENUNCIAR "EN LA MAYOR BREVEDAD"

Al ser preguntado por si es cierto que se tiene que esperar 24 horas para denunciar, Bravo ha expresado: "Es una reminiscencia que parece que hemos recogido de las series y películas norteamericanas, pero es una falacia. No hace falta, ahora ni nunca ha existido esa limitación temporal para denunciar".

Por lo que ha instado a denunciar "en la mayor brevedad" una vez se han hecho las mínimas comprobaciones --ya que el tiempo siempre corre en contra, en sus palabras--, y ha recomendado instalarse la aplicación 'AlertCops' del Ministerio del Interior que, mediante la función 'Guardián', se puede localizar en tiempo real a las personas y contactar con la policía en caso necesario.

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2024

Asimismo, Bravo ha asegurado que "cada vez se cuenta con mayores recursos tecnológicos y se mejoran los procedimientos de la investigación en la búsqueda de personas desaparecidas" y, con el primer Plan Estratégico en materia de personas desaparecidas (2022-2024), se obtendrán mejoras cuantitativas y cualitativas.

Este plan quiere impulsar la prevención y la sensibilización de la ciudadanía, promover la formación en todos los niveles, la adaptación de medidas tecnológicas para la investigación y resolución de casos y, especialmente, la atención a las familias de las personas desaparecidas.

Cuenta con un total de 2.259.000 euros: 778.000 euros para medidas de prevención y sensibilización; 216.000 euros para formación; 1.063.500 euros para medidas tecnológicas para la investigación y resolución de casos, y 201.500 euros para la atención a familiares, allegados y al tercer sector social.

CASOS MEDIÁTICOS

Sobre los casos más mediáticos, ha explicado que todos "son igual de importantes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", y ha asegurado que la utilización de determinadas medidas o unidades especiales de investigación se decide en función de cada caso concreto.

En ocasiones, la difusión de según qué casos puede resultar del todo contraproducente para la investigación policial y para la resolución satisfactoria del mismo, y son los investigadores quienes pueden aconsejar a los familiares si hacer público el caso o no.

JUEZA Y AUTORA DEL LIBRO 'INVISIBLES'

La actual jueza del Juzgado de Primera Instancia 58 y autora del libro 'Invisibles' (Alrevés), Graziella Moreno, ha asegurado en una entrevista a Europa Press que hacen falta más recursos a nivel policial, más policía especializada y aprovechar la tecnología para resolver las desapariciones.

El libro 'Invisibles' trata el tema de las personas desaparecidas sin causa aparente, después de que en 2007, cuando Moreno estaba trabajando en el juzgado mixto de Martorell (Barcelona), le llegara un caso en el que, después de la celebración de una fiesta 'rave', desapareciera un joven que vino desde París.

Al cabo de un año, desde el juzgado de Gavà (Barcelona), les informaron de que habían encontrado los huesos de un pie en la playa de la localidad y, tras cotejarlo con el AND de los padres, descubrieron que eran del francés desaparecido: "Nunca supimos qué pasó con ese chico. ¿Cómo acabó ese joven allí? Hay cosas que nunca sabremos".

Como jueza, ha explicado que, cuando se encontraban con denuncias de desaparecidos, les daba "impotencia no saber qué hacer ni qué decir" a los familiares, y ha asegurado que todavía queda mucho trabajo por hacer, como facilitarles los trámites para que sean más sencillos y mucho más económicos.

"Hay mucha gente también que no le importa a nadie. Mucha gente desaparece y nadie se da cuenta y a nadie le interesa. A veces no tenemos AND de algún familiar para cruzar los datos porque nadie ha denunciado su desaparición", ha lamentado.

Ha instado a la ciudadanía a concienciarse sobre las desapariciones, ya que --en sus palabras-- es un problema mundial que mucha gente desconoce hasta que no le toca de cerca.