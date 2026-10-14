Mireia Ingla, Jordi Albert y Laura Pelay, números 2, 3 y 4 de la lista de ERC por Barcelona

El diputado de ERC en el Parlament, Jordi Albert - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Mireia Ingla; el portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, y la concejala de Vilafranca del Penedès (Barcelona) y vicesecretaria de ERC, Laura Pelay, serán los candidatos 2, 3 y 4 respectivamente en la lista de ERC al Congreso por Barcelona en las elecciones generales.

El portavoz y vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, ha destacado este miércoles en un comunicado que "son las candidaturas nacionales, arraigadas al territorio, las que tienen más fuerza para parar al neofascismo español".

Esta designación llega unos días después del acuerdo de colaboración entre ERC y Podemos y a la espera de saber qué puesto ocuparán los independientes de los morados en las listas de los republicanos en Barcelona y Tarragona.

"El objetivo de ERC siempre ha sido el mismo: defender Catalunya, los intereses de las clases medias y trabajadoras y continuar siendo el muro de contención en Catalunya a la ola reaccionaria y españolizadora", según Albert.

Además, el partido tiene en marcha hasta el domingo los congresos territoriales para elegir el resto de miembros de las listas, y el 20 de octubre la ejecutiva confeccionará la lista definitiva, que deberá avalar el Consell Nacional ese mismo día.