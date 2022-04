Mishima publica el disco 'L'aigua clara': "Seguir queriendo cantar es una joya y un privilegio"

"Mi ambición máxima es que una canción te cante tantos años como sea posible", defiende Carabén

Mishima publica este viernes su nuevo disco 'L'aigua clara', que llega cinco años después de su último proyecto, en 2017: "Seguir queriendo cantar es una joya y un privilegio", ha defendido el líder del quinteto, David Carabén, en una entrevista de Europa Press.

Ha destacado que el disco es una pieza fundamental en la trayectoria del grupo, completado por Marc Lloret, Dani Vega, Xavi Caparrós y Alfons Serra, porque en él plasma su evolución como compositor e incorpora nuevas perspectivas, y celebra "poder volver a disfrutar con el público" después de la pandemia.

Carabén ha recalcado que no basta con querer componer un disco, sino que son necesarias las ganas, el entusiasmo y la energía, y esto es para él lo bonito de la música: "En ocasiones he querido componer y no he podido, y en otras ha brotado de mí sin que yo lo convocara", recuerda.

Otro aspecto que destaca de la música es la atemporalidad de algunas canciones y su capacidad para apelar a las personas a lo largo de los años y en distintas circunstancias vitales, un objetivo que él también persigue: "Mi ambición máxima es que una canción te cante tantos años como sea posible".

Para él, el talento es tener la "determinación de hacer algo cueste lo que cueste, contra la propia pereza, contra el conservadurismo del entorno y con toda la ambición del mundo" y proponer un contenido que refleje la sensibilidad y la curiosidad infinita del artista.

LA MÚSICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

También ha considerado que en la sociedad contemporánea "la música no tiene el valor que tenía antes, cuando definía los valores, la estética y los comportamientos de las personas".

"La música ya no es la plaza mayor de la construcción de la identidad", ha defendido el vocalista, y lo atribuye a los cambios de tendencia del consumo cultural, a los nuevos referentes y al auge de las redes sociales y los videojuegos, que considera que han atomizado las maneras de entender la música.

UN POEMA MUSICALIZADO Y UNA VERSIÓN DE 'THE BOOK OF LOVE'

'L'aigua clara' (publicado por The rest is silence) se publica íntegramente después de los avances 'Un lloc que no recordi' y 'Cotó', que completan el disco junto a otros nueve temas, como 'Por de mi', 'Sé que ets tu', 'Un lloc que no recordi', 'Gener sobri' o 'Mia Khalifa'.

Incluye una versión musicalizada del poema 'Ens crèiem únics' de Joan Vinyoli (1914-1984) y una adaptación de la versión que Stephin Merritt hace de 'The book of love', compuesta por Peter Gabriel, y que "enmarca el álbum" por la aproximación que hace al amor, la misma que defiende Mishima en la canción que abre el álbum, 'El gran lladre'.

Precisamente es un verso de 'El gran lladre' que da título al álbum, y que hace referencia a lo atractivo que resulta para las personas el amor y todo lo que lo envuelve pese a no acabar de entenderlo nunca: "No sabemos de amor pero nos sigue interesando".

Preguntado por si ve politización de la música y la cultura, ha respondido que politizar una identidad cultural, religiosa o lingüística es no respetarla, a lo que añade: "El catalán no es una opción política, es una lengua".

'L'aigua clara' es el noveno disco de la banda, que llega después de 'Lipstick traces' (2000), 'The fall of public man' (2003), 'Trucar a casa. Recollir les fotos. Pagar la multa' (2005), 'Set tota la vida' (2007), 'Ordre i aventura' (2010), 'L'amor feliç' (2012), 'L'ànsia que cura' (2014) y 'Ara i res' (2017).