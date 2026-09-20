El MMVV cierra su 38ª edición con 170.000 asistentes, un 9% más que en 2025

Un escenario del MMVV durante el concierto de Ginestà, con 12.500 espectadores - MMVV

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), celebrado del 16 al 20 de septiembre, ha cerrado este domingo su 38ª edición con 170.000 asistentes, cifra que supone un incremento del 9% respecto al 2025, y con la participación de 1.300 profesionales.

El 60% de los espectadores proviene de fuera de la comarca de Osona (Barcelona), donde se celebra el evento, y un 20% de los que han asistido entre viernes y domingo lo ha hecho por primera vez, ha informado la organización en un comunicado.

El momento de máxima afluencia se registró durante el concierto de Ginestà del sábado en la plaza Major de Vic (Barcelona), que congregó a unas 12.500 personas.

Por la misma plaza pasaron unas 18.000 personas el viernes y unas 27.000 el sábado en total.

72 PROPUESTAS ARTÍSTICAS

El evento ha contado con 72 propuestas artísticas: 35 estrenos de disco, directo, gira o proyecto; 32 presentaciones de nuevos discos y 5 coproducciones y colaboraciones.

El MMVV Pro Catalan Arts ha reunido 1.300 asistentes, el 80% de los cuales catalanes, el 15% del resto de España y el 5% internacional, con representación de 24 países.

En esta edición se han vendido unas 5.600 entradas, y se han agotado en conciertos de artistas como Nacho Vegas, Rebe, Romàntic Dimoni o Marina Herlop.

El MMVV 2026 ha sido organizado por el Ayuntamiento de Vic mediante el Organisme Autònom de Fires i Mercats (Barcelona) y ha contado con el apoyo de la Generalitat de Catalunya a través del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), el Ministerio de Cultura vía el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y la Diputació de Barcelona a través de la Oficina de Difusió Artística (ODA).