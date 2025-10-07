El MNAC acoge una muestra de las caricaturas de Mario Armengol durante la Segunda Guerra Mundial

También se podrá ver la exposición 'Dibuixos del Museu Nacional. Espurnes de la Guerra 1914-1918'

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) acoge hasta el 11 de enero de 2026 la exposición 'Tinta contra Hitler. Mario Armengol, caricaturista a la II Guerra Mundial', una selección de la obra del caricaturista Mario Armengol, quien realizó unos 2.000 dibujos contra Hitler y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta exposición es la apertura del programa de exposiciones y actividades 'Art, guerra i memòria' del MNAC, con el que quiere tratar el tema de la guerra, informa el museo en un comunicado de este martes.

Esta exposición presenta una selección de las caricaturas originales conservadas por Armengol y su familia que, junto con algunas de las publicaciones donde aparecían, "supone uno de los mayores fondos sobre ilustración de sátira política del conflicto más terrible de la historia a escala europea y mundial".

La muestra plantea el descubrimiento de una gran sátira sobre el autoritarismo, el dolor y los límites del humor y el arte en tiempos de conflicto a través de las obras de Mario Armengol, el artista catalán y español que trabajó "más intensamente para la propaganda aliada en la Segunda Guerra Mundial".

Está organizada y producida por el MNAC con la colaboración de MuVIM de Valencia; los comisarios son Plàcid Garcia-Planas y Arnau González y se podrá ver hasta el 11 de enero de 2026.

PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Por otro lado, 'Dibuixos del Museu Nacional. Espurnes de la Guerra 1914-1918' contará con obras de dibujantes catalanes que, también a través del humor gráfico y la caricatura, "plasmaron el horror de la Prima Guerra Mundial".

Comisariada por el jefe del Gabinete de Dibujos y Grabados del MNAC, Francesc Quílez, también se podrá vez hasta el 11 de enero de 2026 y presenta una selección de unos 70 dibujos, como las viñetas y los chistes publicados en las principales revistas catalanas de la época de la Primera Guerra Mundial.

Los dibujos de esta selección pertenecen a la colección del periodista y empresario Miquel Agell, y aparecieron publicados en dos de las publicaciones humorísticas catalanas "más difundidas y longevas de todos los tiempos": 'La Campana de Gràcia' (1870-1934) y 'L'Esquella de la Torratxa' (1872-1938).

Permite descubrir los trabajos de 20 artistas, entre los que está Martí Bas, Francesc Candel, Josep Costa Ferrer (Picarol), Ricard Opisso, Lluis Elias, Feliu Elias o Jaume Passarell, quienes trataron principalmente el tema de la Primera Guerra Mundial, y los protagonistas de los dibujos son personas como Guillermo II o Hitler.