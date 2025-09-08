El MNAC aporta nuevos informes sobre Sijena que alertan de los riesgos de daños

Archivo - Un hombre fotografía las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Tribunal Supremo (TS) confirmó ayer la sentencia dictada por - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha presentado este lunes un escrito de oposición a la ejecución de la sentencia de las pinturas murales del Monasterio de Sijena (Huesca) en el que aporta nuevos informes que priorizan la preservación de la obra, alertan de su fragilidad y señalan los riesgos de "daños irreparables" en un traslado.

En un comunicado, el museo propone un cronograma alternativo, detallado y por fases, que también incluye las aprobaciones administraciones necesarias y los procedimientos y normas de actuación estándares de carácter internacional y "cuestiona" el calendario propuesto por Aragón tanto en los procedimientos como en los requerimientos para actuar y tomar decisiones.

Uno de los informes es de Simona Sajeva, que complementa un estudio de 2016, que analiza la fragilidad de las pinturas y señala los "puntos críticos" del calendario propuesto por el Gobierno de Aragón, y otro del International Center for Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) que recomienda una evaluación exhaustiva de los riesgos antes de emprender cualquier acción relacionada con la reubicación.

