El MNAC reprogramará el traslado de las pinturas profanas cuando se le comunique la autorización

Archivo - La fachada exterior del MNAC - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) reprogramará los trabajos de desmontaje, embalaje y traslado de las pinturas profanas de Sijena una vez reciba la comunicación de la autorización de la Comisión del Patrimonio Cultural de Huesca, pero ha dicho que no lo ha recibido y que todavía no existe una fecha concreta para iniciar el proceso.

Fuentes del MNAC han asegurado a Europa Press que cuando reciban la autorización de la Comisión el museo estudiará el día en qué comenzar, y han recordado que los trabajos estaban programados para julio y Aragón los paró.

Las mismas fuentes han asegurado que interesaría hacerlo cuanto antes, que los trabajos pueden durar entre 4 y 5 semanas una vez se inicie el desmontaje, por lo que lo deseable sería que el proceso estuviera finalizado "antes de finales de noviembre".

El MNAC ha recordado que desde el primer momento en que se dictó la sentencia sobre las obras de Sijena, el museo dijo que las pinturas profanas no tenían los problemas de conservación ni los impedimientos técnicos que padecen las obras murales.

El museo ha recordado que las pinturas profanas no están quemadas y que ya se licitó hace tiempo a la empresa SIT el desmontaje y traslado.