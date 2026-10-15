Molins inaugura en Oklahoma su primera planta productiva en Estados Unidos bajo la marca Escofet

Planta de Molins en Elk City (Estados Unidos) - MOLINS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Molins ha inaugurado su primera planta productiva en Estados Unidos bajo la marca Escofet, ubicada en Elk City (Oklahoma), informa en un comunicado este jueves.

La apertura permite a la empresa ampliar la capacidad industrial internacional en el ámbito de las soluciones para el paisaje urbano y refuerza su estrategia de producir cada vez más cerca de los mercados en los que opera.

La fabricación local permitirá reducir los plazos de entrega y optimizar la logística, además de facilitar una respuesta más ágil a las necesidades específicas de los proyectos en Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, el mercado norteamericano representa el 6% de la facturación de Escofet y el objetivo de la nueva planta, junto al desarrollo progresivo del negocio en el país, es que alcance el 30%.

El consejero delegado de Molins, Marcos Cela, ha explicado que esta apertura se enmarca en la apuesta por el crecimiento internacional: "Con esta nueva fábrica acercamos nuestra capacidad productiva a nuestros clientes y fortalecemos nuestra competitividad".