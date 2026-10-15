Molins inaugura en Oklahoma su primera planta productiva en Estados Unidos bajo la marca Escofet

Planta de Molins en Elk City (Estados Unidos)
Planta de Molins en Elk City (Estados Unidos) - MOLINS
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 15 octubre 2026 11:05
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BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Molins ha inaugurado su primera planta productiva en Estados Unidos bajo la marca Escofet, ubicada en Elk City (Oklahoma), informa en un comunicado este jueves.

La apertura permite a la empresa ampliar la capacidad industrial internacional en el ámbito de las soluciones para el paisaje urbano y refuerza su estrategia de producir cada vez más cerca de los mercados en los que opera.

La fabricación local permitirá reducir los plazos de entrega y optimizar la logística, además de facilitar una respuesta más ágil a las necesidades específicas de los proyectos en Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, el mercado norteamericano representa el 6% de la facturación de Escofet y el objetivo de la nueva planta, junto al desarrollo progresivo del negocio en el país, es que alcance el 30%.

El consejero delegado de Molins, Marcos Cela, ha explicado que esta apertura se enmarca en la apuesta por el crecimiento internacional: "Con esta nueva fábrica acercamos nuestra capacidad productiva a nuestros clientes y fortalecemos nuestra competitividad".

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