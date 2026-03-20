Molins presentará sus novedades en construcción industrializada en la feria Rebuild 2026

Estand de Molins en Rebuild 2026 - MOLINS

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Molins participará un año más como 'Global Partner' en Rebuild 2026, que tendrá lugar del 24 al 26 de marzo en el recinto Ifema de Madrid y donde presentará sus "soluciones innovadoras" en construcción industrializada y participará activamente en múltiples ponencias, informa este viernes en un comunicado.

La firma patrocinará uno de los Main Auditoriums del congreso, un espacio clave para el impulso del conocimiento y el debate sectorial; además, ha sido seleccionada como finalista en los Advanced Architecture Awards 2026, organizados en el marco de Rebuild, que reconocen los proyectos más innovadores y transformadores del sector de la edificación.

La compañía opta al galardón con su solución de núcleos de comunicación 3D industrializados, un sistema prefabricado que integra escaleras, rellanos y hueco de ascensor en un único elemento, mejorando la eficiencia, la seguridad y los plazos de ejecución en obra.