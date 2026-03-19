Molins recibe la validación de la SBTi para sus objetivos de reducción de emisiones

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BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Molins ha recibido la validación de sus objetivos de reducción de emisiones por parte de la Science Based Targets initiative (SBTi), el organismo internacional para la evaluación independiente de compromisos climáticos corporativos, lo que refuerza la estrategia de descarbonización de la compañía, informa en un comunicado este jueves.

En concreto, la empresa se ha comprometido a reducir las emisiones de alcance 1 y 2, aquellas directamente relacionadas con su actividad, en un 20,3% por tonelada de producto de cemento hasta 2030 en comparación a 2023, y otro 21,1% las de alcance 3, correspondientes a las de la compra de clinquer y cemento y asociadas a sus inversiones.

El Chief Strategy & Sustainability Officer de Molins, Carlos Martínez, ha explicado que la validación de la SBTi confirma que su hoja de ruta de descarbonización "está alineada con los objetivos climáticos globales", sobre limitar el calentamiento global a 1,5 °C en línea con lo establecido en el Acuerdo de París.

Para ello, Molins prevé destinar 65 millones de euros a iniciativas orientadas a alcanzar esta descarbonización, que le permitirán implementar proyectos en sus operaciones e impulsar la innovación en procesos y tecnologías industriales.

El uso de recursos alternativos y materias primas descarbonatadas, la eficiencia térmica y el incremento del uso de combustibles alternativos, el aumento del consumo de electricidad de origen renovable, el uso de materiales cementantes suplementarios o el desarrollo de nuevas formulaciones de cemento son algunas de las acciones en las que trabaja la compañía.