Mónica García pide a los grupos políticos no usar los presupuestos como "artefacto político"

La ministra de Sanidad, Mónica García, en el centro de la foto de familia de la visita al Campus Hipra en Aiguaviva (Girona) este viernes - GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

Asegura que seguirán "teniendo la mano" y que cuentan con todos los partidos

AIGUAVIVA (GIRONA), 7 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a todas las fuerzas políticas no usar los presupuestos como "artefacto político para los intereses particulares" sino como herramienta de mejora.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa tras una visita a las instalaciones de Hipra en Aiguaviva (Girona), en las que ha afirmado que seguirán "tendiendo la mano" y que cuentan con todos los partidos de cara a los presupuestos, salvo con aquellos con las que ya no tienen ningún tipo de diálogo, como la ultraderecha española, textualmente.

Ha señalado también que los presupuestos son "la condensación, la receta" de lo que necesita España, y dónde se centran y priorizan los esfuerzos.

BLOQUEO DE JUNTS

La ministra confía en que el diálogo y la capacidad de poner en el centro la mejora de la vida de la gente continúen siendo un "foco aglutinador" de todas las fuerzas políticas, incluido Junts.

"Cuando hablamos de bloqueo, nos olvidamos muchas veces que todas estas leyes no son leyes expresamente del Gobierno. Son leyes que se han desarrollado en muchas ocasiones para mejorar la vida de la gente y seguir avanzando como país", ha dicho.

Ha remarcado que desde que empezó la legislatura, desde el Gobierno han tenido que pelear "todas y cada una de las leyes".

VISITA A HIPRA

Tras su visita al campus de Hipra, la ministra ha dicho que se trata de un "ejemplo a seguir en el ámbito nacional e internacional", y ha destacado proyectos pioneros e interesantes, textualmente, como la vacuna contra el Covid-19 de la empresa catalana.

En esa línea, ha dicho que "en breve", tras el Consejo de Ministros de la próxima semana, podrán empezar a llegar a la atención primaria las vacunas de Hipra, con un millón de dosis.

Ha subrayado la capacidad de la industria farmacéutica española de imponerse en el mercado y su "capacidad de desarrollo", en toda la cadena de valor, de cara a futuras epidemias.